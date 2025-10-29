Bắt đối tượng đâm nữ chủ quán cà phê tử vong

Trước đó, chiều 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo, chị N.C.K.D (SN 1993), là chủ quán cà phê ở ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ) bị một nam thanh niên dùng dao đâm trọng thương. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nhưng tử vong ngay sau đó.
Đối tượng Nhân khi bị bắt cùng tang vật và hiện trường gây án.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thạnh Xuân, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy nóng hung thủ gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Nhân khi đang lẩn trốn tại phường Hưng Phú (TP Cần Thơ). Qua kiểm tra nhanh, Nhân dương tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
