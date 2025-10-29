Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường

Căn nhà, nơi phát hiện người phụ nữ tử vong, nằm trên đường Âu Cơ thuộc thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, một người phụ nữ được phát hiện nằm dưới nền nhà. Nạn nhân được xác định là bà N.T.N (SN 1953).
|
Cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ việc.
Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân người này tử vong.
