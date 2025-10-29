Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường

Chiều 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành điều tra vụ người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân trong căn nhà.

Căn nhà, nơi phát hiện người phụ nữ tử vong, nằm trên đường Âu Cơ thuộc thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, một người phụ nữ được phát hiện nằm dưới nền nhà. Nạn nhân được xác định là bà N.T.N (SN 1953).

Cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ việc.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân người này tử vong.