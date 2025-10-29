Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, bỏ túi gần 600 triệu

Trong thời gian 2022-2025, Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, cùng bàn bạc, thống nhất với kế toán Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân (SN 1984, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984, Kế toán Trường Mầm non An Bình) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Doãn Thị Lệ Xuân.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.

