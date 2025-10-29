Nhóm bị cáo người nước ngoài có vai trò gì trong vụ đánh bạc ở Pullman

Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ) và 140 bị cáo khác trong vụ án "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" tại khách sạn Pullman.

Sang ngày xét xử thứ hai (ngày 29/10), đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.

Trong vụ án, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) được cơ quan tố tụng xác định có vai trò chính. Kim In Sung ký hợp đồng với Công ty Việt Hải Đăng để quản lý, vận hành King Club. Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung chỉ đạo.

Kim In Sung thuê 3 người giúp việc cho mình gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok (đều quốc tịch Hàn Quốc) để quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, đồng thời theo dõi, quản lý doanh thu.

Bị cáo Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc) tại phiên tòa.

Phan Trường Giang với vai trò Giám đốc King Club và Nguyễn Đình Lâm với vai trò Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng đã giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club. Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng ), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD (khoảng 222 tỷ đồng ).

Theo đó, Công ty Việt Hải Đăng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Một trong 4 chi nhánh của Công ty Việt Hải Đăng là King Club, đặt tại tầng 1 của Khách sạn Pullman Hà Nội.

Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng 5 năm để Công ty HS Development Việt Nam của người Hàn Quốc do Kim In Sung là người đại diện theo pháp luật được điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club và trả phí tháng cho Công ty Việt Hải Đăng.

Bị cáo Choi Jin Bok (người Hàn Quốc) tại phiên tòa.

Kim In Sung và những người do anh ta thuê để quản lý, điều hành đặt ra quy định, người Việt Nam khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó, lễ tân dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài trên thẻ thành viên cấp cho người chơi chứ không dùng tên thật.

Từ đó, nhóm cựu quan chức trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) và bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) cùng nhiều cán bộ, doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ và kinh doanh tự do khi vào King Club đều ngụy trang dưới những cái tên nước ngoài.

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho họ theo ngày, theo tuần, chia thưởng cho 20 khách điểm cao nhất tuần đến 10.000 USD một người. Khách được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hàng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5-10% số tiền thua...

Từ tháng 6/2024, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Ngày 26/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã quyết định truy nã và đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế đối với bị can này. Đến nay, do chưa bắt được bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và tách vụ án đối với Kim In Sung.