Thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức 'mua trả góp' của nhóm tội phạm

Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) bắt giữ ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, lừa các nạn nhân đứng tên vay - mua trả góp xe máy, sản phẩm điện máy rồi chiếm đoạt bán lấy tiền chia nhau.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook…, các đối tượng phạm tội đã triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Một trong những thủ đoạn đang nổi lên là giả mạo các tổ chức tài chính, công ty trả góp hoặc cá nhân "hỗ trợ vay vốn nhanh", lừa người dân đứng tên vay - mua hàng trả góp, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Mới đây, Công an phường Cửa Nam (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này, chiếm đoạt nhiều xe máy và hàng hóa có giá trị lớn.

Ổ nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt giữ.

Theo điều tra, ngày 8/10/2025, anh T. (SN 1981, trú tại xã Tam Hưng, Hà Nội) khi sử dụng ứng dụng TikTok thấy tài khoản "Trang vaytragop" đăng bài quảng cáo "hỗ trợ cho vay tiền thông qua hình thức mua đồ trả góp".

Tin tưởng, anh T. liên hệ và được hướng dẫn trao đổi với tài khoản "Phạm Văn Long" do Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996, trú tại phường Võ Cường, Bắc Ninh) sử dụng. Qua đó được biết để vay được tiền, anh T. phải đứng tên làm hợp đồng mua xe máy trả góp, sẽ có người thanh toán phần tiền trả trước, sau khi nhận được xe, anh chỉ cần bàn giao lại cho Hiếu và sẽ được trả "hoa hồng" 2 triệu đồng.

Ngày 10/10/2025, anh T. đến cửa hàng Honda ở phố Trần Khánh Dư, phường Cửa Nam, Hà Nội làm thủ tục mua xe trả góp. Theo hướng dẫn của Hiếu, anh T. kê khai gian dối thông tin thu nhập và tình trạng vay nợ để hồ sơ được duyệt.

Khi khoản tiền trả trước 19,2 triệu đồng được thanh toán, Nguyễn Trung Hiếu liên hệ với các đối tượng gồm Nguyễn Văn Hiếu, ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh; Cao Văn Hiếu (SN 1993, trú tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh) và Bùi Văn Phong (SN 2005, trú tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh) để lấy xe. Tuy nhiên, sau khi được bàn giao xe, anh T. đã điều khiển xe bỏ đi, không giao lại cho nhóm đối tượng như thỏa thuận.

Các đối tượng nhắm tới mặt hàng lừa đảo là xe máy, các sản phẩm điện máy.

Sau đó, Bùi Văn Phong đến cơ quan Công an trình báo, khai rằng bị anh T. lừa chiếm đoạt chiếc xe. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan Công an xác định việc trình báo trên nhằm che giấu hành vi cho vay "trá hình" của nhóm đối tượng thông qua hình thức mua hàng trả góp, thực chất là chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực I và các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng giữa năm 2024, Nguyễn Văn Hiếu, chủ cửa hàng điện máy Nhật Linh, địa chỉ ở phố Lý Quốc Sư, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, đã nảy sinh ý định cho vay tiền bằng hình thức "mua hàng trả góp".

Nguyễn Văn Hiếu tổ chức đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội, dụ người dân có nhu cầu vay tiền đứng tên ký hợp đồng mua trả góp tại các cửa hàng xe máy, điện máy. Sau khi khách hàng ký hợp đồng, nhóm này thu hồi tài sản mang về cửa hàng để tiêu thụ, bán kiếm lời.

Để thực hiện, Nguyễn Văn Hiếu phân công Nguyễn Trung Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng bài tìm khách, Cao Văn Hiếu phụ trách chuyển tiền cho khách và thanh toán cho cửa hàng, Bùi Văn Phong trực tiếp đến nhận hàng từ người đứng tên vay ở khu vực Hà Nội và Bắc Ninh.

Với thủ đoạn này, các đối tượng khống chế giá trị "vay" chỉ khoảng 50% giá trị sản phẩm, trong đó bao gồm tiền trả trước cho cửa hàng, phần còn lại được đưa cho người vay. Sau khi nhận hàng, người vay buộc phải ký giấy bán và giao lại tài sản cho nhóm của Hiếu.

Từ tháng 5 đến tháng 10/2025, nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với cùng phương thức, chiếm đoạt nhiều xe máy và thiết bị điện máy có giá trị hàng chục triệu đồng. Tang vật thu giữ tại cửa hàng của Nguyễn Văn Hiếu gồm 2 điều hòa Panasonic và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động vay - mua trả góp...

Ngày 24/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Trung Hiếu, Cao Văn Hiếu và Bùi Văn Phong về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho người bị hại. Công an phường Cửa Nam khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin tưởng các hình thức "vay nhanh", "vay qua mua trả góp" được quảng cáo trên mạng xã hội; tuyệt đối không đứng tên vay hoặc mua hàng trả góp hộ cho người khác để tránh bị lợi dụng, trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.