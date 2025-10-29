Cách thức vận hành của 'ổ bạc' hàng trăm triệu USD ở khách sạn Pullman

Sáng 29/10, đại diện VKSND thành phố Hà Nội công bố bản cáo trạng, cáo buộc 141 bị cáo trong vụ án về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" tại khách sạn Pullman (Cát Linh, Hà Nội).

Vụ án đánh bạc "khủng" này xảy ra tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman, Hà Nội.

Liên minh "ma quỷ" trong khách sạn

Ở vụ án này, 5 bị cáo bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị cáo bị truy tố tội "Đánh bạc", trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng (SN 1972, trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì (cũ), tỉnh Phú Thọ) và Ngô Ngọc Đức (SN 1974, trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Theo cáo trạng, Kim In Sung (SN 1958, quốc tịch Hàn Quốc, hiện bỏ trốn) là người giữ vai trò lớn nhất và cùng 5 bị cáo khác tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam vào King Club tại khách sạn Pullman ở phố Cát Linh (Hà Nội) đánh bạc trái phép với tổng số tiền hơn 106 triệu USD , tương đương 2.576 tỷ đồng .

Các kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 22/6/2024, cơ quan chức năng bắt quả tang tại tầng 1, khách sạn Pullman thuộc Chi nhánh Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club), Công ty Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng (Công ty Việt Hải Đăng) có 14 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Quá trình điều tra làm rõ, Công ty Việt Hải Đăng có chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng chỉ dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp này có 4 chi nhánh, trong đó có King Club.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng cho Công ty HS của Kim In Sung được điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club trong khách sạn Pullman. Đổi lại, Công ty HS phải trả cho King Club chi phí để được quyền kinh doanh.

Cụ thể trong 3 tháng đầu là 60.000 USD /tháng; từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD /tháng; từ năm thứ 3 là 95.000 USD /tháng; năm thứ 4 là 100.000 USD /tháng và năm thứ 5 là 110.000 USD /tháng.

Ngoài ra, Công ty HS phải chuyển cho King Club khoản chi phí cố định để duy trì hoạt động của King Club là 100.000 USD /tháng. Đổi lại, King Club phải tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để Công ty HS quản lý và kinh doanh.

Để vận hành King Club, Kim In Sung thuê 3 người Hàn Quốc là các bị cáo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý. Trong đó, Shim Hawn Hee được giao quản lý tài chính, theo dõi, quản lý doanh thu hàng ngày để báo cáo và chuyển tiền mặt cho Kim In Sung; thanh toán tiền lệ phí và chi phí cố định cho phía King Club.

Nhiều doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ cũng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa do có hành vi đánh bạc.

Lôi kéo "con bạc" bằng chương trình khuyến mãi

Từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung chính thức điều hành, quản lý King Club nhưng để tăng doanh thu, đối tượng này đề nghị và được các bị cáo tại Công ty Việt Hải Đăng là Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang đồng ý cho người Việt Nam vào chơi điện tử có thưởng.

Tại đây, khách người Việt phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân. Sau đó, nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật.

Để quản lý người chơi là người Việt Nam, lễ tân nhập các thông tin cá nhân, số ID PLAY và "tên giả bằng tiếng nước ngoài" vào phần mềm BINO. Kết thúc buổi chơi, khách là người Việt Nam đưa thẻ thành viên cho nhân viên lễ tân quản lý, lần sau đến chơi sẽ được đưa lại.

Nhằm lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Ví dụ, tặng Voucher dành cho người chơi mới 200- 1.000 USD ; tặng theo ngày 50- 2.000 USD ; trả tiền % thua cho khách (thua trên 1.000 USD được trả 5%, thua trên 5.000 USD được trả 10%).

Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định các bị cáo Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm còn giúp sức, thông báo cho những bị cáo giữ vai trò quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể, 2 người này thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi để thông tin cho quản lý người Hàn Quốc tiếp tục cho hoặc không cho người Việt Nam vào chơi bạc.

Đối với người đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định khi biết tại King Club có cho người Việt Nam đến chơi điện tử có thưởng, dù biết và hiểu quy định của pháp luật không cho phép người Việt Nam tham gia hoạt động này, họ vẫn đến để đánh bạc.

Thực chất đây là hình thức đánh bạc thắng, thua bằng tiền trái phép với người tổ chức đánh bạc là những người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Cơ quan tố tụng xác định được, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, Kim In Sung, Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước đối với loại hình kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài để cho 145 đối tượng là người Việt Nam đánh bạc.

Trong ổ nhóm này, Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, chỉ đạo mọi hoạt động tại King Club, chịu cáo buộc tổ chức cho người khác đánh bạc trái phép với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng ) và hưởng lợi 9,2 triệu USD .

Trước khi ổ nhóm đánh bạc tại King Club, nằm trong khách sạn Pullman (Hà Nội) bị phát hiện quả tang, ngày 5/6/2024, Kim In Sung đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan công an đã truy nã quốc tế với đối tượng này, nhưng đến nay chưa bắt được nên tách vụ án, xử lý sau.