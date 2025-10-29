Phát hiện hơn 7.500 đôi giày, dép nghi giả mạo thương hiệu ZARA

Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện 7.510 đôi giày, dép có dấu hiệu giả mạo ZARA tại một cơ sở kinh doanh qua mạng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Công thương, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội về việc kiểm tra xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng thương mại điện tử, Đội quản lý thị trường số 1 đã phân công công chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là trên môi trường mạng thương mại điện tử để phát hiện dấu hiệu vi phạm; phối hợp với công an xã, Đội Quản lý thị trường địa bàn để xác minh cụ thể nhân thân đối tượng vi phạm, địa chỉ cơ sở kinh doanh hàng hóa vi phạm và phối hợp với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp để xác định các dấu hiệu hàng giả trên không gian mạng cũng như sản phẩm thực tế tại cơ sở.

Lực lượng Quản lý thị trường số 1 phát hiện cơ sở kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu.

Ngày 27/10, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh địa chỉ tại Liền kề 6a-18, khu đấu giá Đồng Đanh - Đồng Cộc, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội.

Cơ sở kinh doanh do Phan Huy Dũng là chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra ông Phan Huy Dũng đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA. Cơ quan chức năng đã thu giữ 7.510 đôi giày, dép có dấu hiệu giả mạo ZARA.

Khoảng 7.510 đôi giày, dép nghi vấn giả mạo ZARA.

Bước đầu, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA được mua trôi nổi ở thị trường trong nước của người không quen biết để kinh doanh qua trang mạng xã hội Facebook cá nhân mang tên: "Phùng Sim".

Phan Huy Dũng tự chụp ảnh sản phẩm tại cơ sở để cung cấp thông tin hình ảnh các sản phẩm mang nhãn hiệu ZARA và giá niêm yết sản phẩm trên Facebook "Phùng Sim" để kinh doanh.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA trên để tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm cụ thể và các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.