Người đàn ông vừa mua 8 gói ma túy, 'đụng' tổ công tác liên ngành

Tổ công tác liên ngành của Công an thành phố Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ 8 gói ma túy.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về việc huy động lực lượng Công an cấp xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tối 27/10, tổ công tác liên ngành gồm Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, phối hợp cùng Công an phường Giảng Võ và Công an phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) triển khai nhiệm vụ trên tuyến phố Đội Cấn, địa bàn phường Ngọc Hà.

Đối tượng tàng trữ 8 gói ma túy bị Tổ công tác liên ngành bắt giữ.

Khoảng 23h30 cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển môtô nhãn hiệu Honda Dream BKS: 90F4-51xx có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 8 túi nylon, trong đó 7 túi chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy dạng heroin và 1 túi chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy "đá".

Nhân thân đối tượng được làm rõ là T.V.H. (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình). H. khai nhận toàn bộ số "hàng" trên là ma túy vừa mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Ngọc Hà để tiếp tục điều tra, mở rộng theo thẩm quyền.