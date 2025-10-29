Những bị cáo 'nướng' hàng trăm tỷ đồng vào King Club trong vụ đánh bạc

Tại phiên tòa xét xử vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" ở khách sạn Pullman với tổng số tiền hơn 107 triệu USD, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng được xác định đánh bạc với số tiền nhiều thứ 4 trong số 136 bị cáo.

Bị cáo Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD (hơn 185 tỷ đồng ) và thua 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng ). Viện kiểm sát xác định bị cáo Dũng mở thẻ chơi bạc từ ngày 6/6/2020 với tên Mr Michael và chơi 95 lần. Lần bị cáo Dũng chơi bạc nhiều nhất tới 8 tỷ đồng , lần ít nhất 118 triệu đồng.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) xếp ngay sau bị cáo Dũng về những người đánh bạc với số tiền lớn. Bị cáo Đức tham gia đánh bạc với số tiền 4,25 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng ). Viện kiểm sát xác định bị cáo Đức mở thẻ đánh bạc từ ngày 25/6/2022 với tên Mr Lucky One. Bị cáo Đức đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat. Lần bị cáo Dũng chơi nhiều nhất là 5,5 tỷ đồng .

Cũng tại tỉnh Phú Thọ (cũ), ngoài cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng còn một số cựu cán bộ khác tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club ở khách sạn Pullman, trong đó bị cáo Đỗ Quang Hưng (cựu Phó trưởng Phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ đánh bạc 76.800 USD (hơn 2 tỷ đồng ); bị cáo Tạ Quốc Thịnh (cựu Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương) đánh bạc 53 lần với số tiền 3,6 tỷ đồng ; bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 69 lần với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng …

Bị cáo chơi bạc nhiều tiền nhất trong vụ án này là Bùi Văn Huynh, lao động tự do (quê Hải Dương cũ, nay là Hải Phòng). Viện kiểm sát xác định tháng 4/2024, Huynh đánh bạc 34 lần với tổng số tiền hơn 16,3 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng ) và thua 964.000 USD ( 23 tỷ đồng ). Lần chơi nhiều nhất của Huynh là 1,7 triệu USD (gần 42 tỷ đồng ), lần chơi ít nhất là 11.800 USD (hơn 280 triệu đồng).

Trong số các bị cáo tham gia đính bạc tại Câu lạc bộ King Club ở khách sạn Pullman, bị cáo thắng nhiều nhất là Nguyễn Thanh Bách, kinh doanh tự do (ở Hà Nội) với 2,2 tỷ đồng cho 95 lần chơi.

Tổng số tiền 136 bị cáo đã đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club là gần 107 triệu USD (hơn 2.570 tỷ đồng ), nhưng đa phần đều thua, chỉ có 23 người thắng bạc với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng .

Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần, từ cán bộ lãnh đạo cơ quan nhà nước đến bác sĩ, ca sĩ, luật sư, hướng dẫn viên du lịch, tổng giám đốc doanh nghiệp…, còn lại đa số đều kinh doanh tự do.

Trong số 141 bị cáo bị đưa ra xét xử, ngoài 2 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã (bị xét xử vắng mặt), có 41 bị cáo nữ, 100 bị cáo nam, bị cáo cao tuổi nhất là phụ nữ 73 tuổi ở Hà Nội đánh bạc 80 lần với số tiền gần 9 tỷ đồng ; bị cáo nhỏ tuổi nhất là thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội đánh bạc 3 lần với số tiền 170 triệu đồng.

10 bị cáo trong vụ án có tiền án hoặc tiền sự về tội đánh bạc, thậm chí có bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc lần thứ 4. 14 bị cáo có tiền án về một trong các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức...

6 bị cáo khác ngoài bị xét xử trong vụ án này còn đang bị điều tra, truy tố trong các vụ án khác liên quan đến các tội như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/10, đại diện Viện kiểm sát đang công bố bản cáo trạng truy tố 141 các bị cáo về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".