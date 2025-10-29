Xác minh clip cô gái thả 2 tay, lướt điện thoại khi lái ôtô

Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm việc với cô gái đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh thả 2 tay, lướt điện thoại khi điều khiển ôtô gây xôn xao cộng đồng mạng.

Sáng 29/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã mời người đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái thả 2 tay, lướt điện thoại khi điều khiển ôtô lên làm việc.

Sau làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu cô gái cho rằng đã tải đoạn clip trên mạng xã hội về đăng lại. Tuy nhiên, cô gái này nói không nhớ đã tải đoạn clip đó ở đâu. Hiện, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ sự việc.

Cô gái buông 2 tay bấm điện thoại. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 13 giây, ghi lại cảnh một cô gái đeo khẩu trang, đội mũ điều khiển ôtô đi trên đường.

Điều đáng nói, cô gái này đã buông 2 tay khỏi vô-lăng và ung dung lướt điện thoại.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bình luận thể hiện sự bức xúc về hành động của cô gái khi xem thường tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.

Cũng có ý kiến cho rằng, có thể hình ảnh được tạo bởi công nghệ AI. Trong khi đó, tài khoản gốc đăng tải đoạn clip đã vào bình luận phân trần rằng mình tải trên mạng xã hội về về đăng lại.