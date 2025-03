Bắt đối tượng đâm tử vong chiến sĩ cảnh sát cơ động

Khi mời về trụ sở kiểm tra ma túy, Dương Hữu Trí không chấp hành, đốt xe của công an phường rồi quay vào nhà cố thủ. Sau đó, hắn dùng dao đâm một chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong.

Chiều 3/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết bắt giữ Dương Hữu Trí (tên gọi khác “Tý heo”, 38 tuổi, trú phường 7, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người và Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h35, tổ công tác Công an phường 7, TP Vũng Tàu đến nhà mời đối tượng Dương Hữu Trí về trụ sở kiểm tra ma túy. Lúc này, Trí không chấp hành mà dùng dao rượt chém, rồi quay ra đốt môtô của tổ công tác.

Đối tượng Dương Hữu Trí khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận được tin báo, tổ hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP Vũng Tàu (Phòng PC02, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phân công lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cảnh sát cơ động và Công an phường 7 tiến hành vận động, thuyết phục nhưng đối tượng Trí không chấp hành.

Quá trình tiến vào khống chế đối tượng, Trí bất ngờ xông từ trong nhà ra và dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên phải chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh N. (24 tuổi, cảnh sát cơ động) làm chiến sĩ này bị thương nặng.

Lực lượng chức năng bao vây, thuyết phục đối tượng Trí cố thủ trong nhà ra trình diện. Ảnh: ND.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa chiến sĩ N. đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, chiến sĩ N. tử vong.

Riêng đối tượng Trí đã bị lực lượng cảnh sát hình sự khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc sau đó.

Hiện phòng PC02 đang phối hợp cùng Viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án.