Bắt đối tượng dùng gậy sắt đánh đập thiếu niên 14 tuổi

Cơ quan chức năng đã bắt giữ Huỳnh Tấn Khang, đối tượng dùng gậy sắt tấn công gây thương tích cho thiếu niên 14 tuổi.

Ngày 28/3, Công an xã An Phước (huyện Long Thành) phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Tấn Khang (19 tuổi, ngụ tại xã An Phước, huyện Long Thành). Khang là đối tượng trực tiếp dùng gậy sắt tấn công, gây thương tích cho L.H.N. (14 tuổi, quê tỉnh Cà Mau).

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ vai trò của 5 đối tượng khác đi chung với Khang khi xảy ra vụ việc.

Các đối tượng liên quan trong vụ đánh người gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 27/3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi uống nước tại ấp 7, xã An Phước, thì bị một nhóm đối tượng đi vào quán tấn công. Một đối tượng trong nhóm này đã dùng gậy sắt đánh đập, gây thương tích cho 1 thiếu niên. Sự việc xảy ra vào khoảng 21h25 ngày 26/3.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Phước phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng truy xét, truy bắt các đối tượng. Hiện Công an xã An Phước đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.