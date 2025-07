Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của du khách

Ngày 18/7, Công an phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995, trú xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An), đối tượng gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch.

Trước đó, ngày 16/7, Công an phường Cửa Lò nhận được đơn trình báo của anh N.V.T. (SN 2004, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về việc trong lúc anh này dừng xe máy trên bờ xuống tắm biển, kẻ gian đã cạy cốp xe lấy trộm một chiếc điện thoại di dộng iPhone 12. Nguyễn Văn Hiếu. Tiến hành xác minh thu thập thông tin, Công an phường Cửa Lò thấy đối tượng Nguyễn Văn Hiếu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sáng 17/7, Công an phường Cửa Lò đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ được 4 điện thoại iPhone trị giá khoảng 65 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hiếu đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hiếu khai, đối tượng thường rình rập tại bãi biển Cửa Lò, lợi dụng du khách sơ hở liền ra tay trộm cắp tài sản. Bước đầu Công an phường Cửa Lò xác định, với thủ đoạn đó, Nguyễn Văn Hiếu đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản. Tang vật vụ án. Trước đó, ngày 2/7, Công an phường Cửa Lò cũng đã bắt giữ một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave. Đối tượng là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lợi dụng sơ hở của người dân để xe máy bên đường không rút chìa khóa, đối tượng đã thực hiện hành vi trộm rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện Công an phường Cửa Lò hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

