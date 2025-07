'Kiều nữ' lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ bằng chiêu mời gọi góp vốn

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt (SN 2002, trú phường Bắc Hồng Lĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được đơn của chị P.T.M.D. (trú phường Bắc Hồng Lĩnh) tố cáo Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận đơn thư, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh tiến hành xác minh, thu thập thông tin về đối tượng Nguyệt. Qua đó xác định, Nguyệt làm nghề môi giới bất động sản nhưng gần đây do làm ăn thua lỗ nên đối tượng đã lừa đảo nhiều người.

Lê Thị Nguyệt.

Khi được triệu tập lên làm việc, Lê Thị Nguyệt đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Nguyệt khai từ năm 2020 đến nay, đối tượng làm môi giới bất động sản, nhưng bị thua lỗ dẫn đến vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Theo đó, Nguyệt đưa ra các thông tin gian dối về việc, biết một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng thiếu vốn hoặc thiếu tiền đặt cọc. Sau đó, Nguyệt đề nghị bị hại cùng tham gia bỏ vốn đầu tư, hứa hẹn trong một thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao.

Tin lời, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Nguyệt để cùng buôn đất kiếm lời. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nguyệt đã chiếm đoạt rồi mang đi trả nợ các khoản vay trước đó.

Công an lấy lời khai đối tượng.

Căn cứ vào lời khai và những tài liệu thu thập được, bước đầu Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã lừa đảo trót lọt 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng .

Hiện vụ án tiếp tục điều tra mở rộng.