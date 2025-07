'Liều thuốc mạnh' để dẹp ma túy ở các quán bar

Thực tiễn cho thấy quán bar nào ở TP.HCM khi bị kiểm tra lúc nào cũng phát hiện trên dưới 50% số người đến quán bar dương tính với ma túy cùng các lỗi vi phạm như bán rượu mạnh không phép.

Các lỗi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính với khoản tiền chẳng đáng là bao so với lợi nhuận kếch xù mà các người chủ thu được. Các con nghiện cũng chẳng sợ sệt gì vì cùng lắm là bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Nhưng từ ngày 1/7/2025, người sử dụng trái phép chất ma túy khi đang trong quá trình điều trị, cai nghiện; hoặc sử dụng ma túy đang trong thời gian quản lý sau thời gian điều trị, cai nghiện... thì sẽ bị xử lý hình sự tội "sử dụng trái phép chất ma túy"…

Mới đây, khi Công an TP.HCM kiểm tra 3 quán bar là F5 Club ở phường Đông Hòa; Six T Club ở phường An Phú và TGT Disco Club ở phường Vũng Tàu phát hiện đến 186 khách và nhân viên dương tính với ma túy; tang vật thu hơn 100 gram ma túy tổng hợp; 57 bình khí cười...

Lời khai của các đối tượng cho thấy có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cả 3 quán bar này. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy, xử lý từ các nghi phạm chủ mưu cầm đầu cho đến người sử dụng trái phép chất ma túy.

Giữa tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội "buôn bán hàng cấm" do Nguyễn Trường Hoạt (SN 2000) cầm đầu. Việc này bắt nguồn từ ngày 9/7, Công an kiểm tra quán The Black Lounge (số 208 đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh) và kho chứa khí N2O (khí cười) tại địa chỉ 691/28 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng) do Nguyễn Trường Hoạt làm chủ.

Cơ quan Công an kiểm tra 1 quán bar ở TP.HCM.

Kết quả cho thấy từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, Hoạt tổ chức mua bán, sang chiết và phân phối khí cười trái phép với quy mô lớn tại TP.HCM, trong đó có quán The Black Lounge do Hoạt làm chủ. Đường dây này còn tổ chức buôn bán qua mạng xã hội, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng…

Sự quyết liệt này đã thể hiện rất rõ từ khi cơ quan Công an “xóa sổ” quán bar Phương Lâm (thuộc quận Tân Phú cũ) tồn tại gần 2 thập kỷ. Quán bar này hoạt động từ năm 2006 trên đường Vườn Lài, sau đó chuyển sang đường Gò Dầu. Để thu hút khách chủ quán đầu tư dàn âm thanh, ánh sáng gần 50 tỷ đồng , mở cửa xuyên đêm đến 4h sáng hôm sau, gây bức xúc trong dư luận.

Đầu năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp cùng nhiều đơn vị huy động khoảng 250 cán bộ chiến sĩ kiểm tra quán bar. Lúc này trong quán có hơn 200 người, trong đó 25 bàn có ma túy và các vật dụng để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh có 79 người dương tính với chất ma túy.

Sau đó, Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 bị can về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, trong số các đối tượng bị khởi tố không có chủ quán bar vì người này đã thuê Nguyễn Minh Tú làm giám đốc và quản lý toàn bộ quán bar này.

Nếu không thuê người khác đứng tên doanh nghiệp thì người chủ thực thụ cũng sẽ làm một giấy ủy quyền giao cho người quản lý toàn quyền điều hành quán và chịu trách nhiêm trước pháp luật những việc mình làm. Nên trong trường hợp có vi phạm pháp luật hình sự xảy ra thì người chủ đều thoát tội.

Bởi các cơ sở hoạt động núp bóng dưới quán ăn, nhà hàng và có giấy phép hẳn hoi nhưng không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Cho nên, nếu cơ sở vi phạm nhiều lần, cơ quan Công an đề xuất rút giấy phép kinh doanh cũng không được bởi các vi phạm đó không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.

Mặt khác, nếu có bị rút giấy phép nhưng sau đó họ nhờ người nhà hoặc thuê người khác đứng tên thành lập DN mới và tiếp tục hoạt động trên mặt bằng cũ. Nhiều quán bar hoạt động không có giấy phép cứ bị phạt hành chính liên tục nhưng cũng chẳng sao vì tiền phạt chỉ là “con muỗi” so với số tiền mà họ thu lợi bất chính. Từ năm 2010 đến khi bị kiểm tra vào đầu năm 2024 quán bar Phương Lâm 5 lần thay đổi ngành nghề kinh doanh, bị các lực lượng chức năng của TP.HCM kiểm tra và xử phạt hành chính đến 19 lần!

Theo quy định tại Bộ Luật hình sự năm 1999, người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép… thì có thể bị xử lý hình sự sau khi đã bị xử phạt hành chính mà vẫn tiếp tục tái phạm.

Tuy nhiên, Bộ Luật hình sự 2015, được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đã xóa bỏ tội kinh doanh trái phép. Việc bãi bỏ này được cho là để phù hợp với hiến pháp năm 2013 đó là "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm".

Trong thực tiễn, ở riêng lĩnh vực quán bar "chui" có liên quan nhiều đến ma túy thì việc chỉ xử phạt hành chính hành vi “kinh doanh trái phép” là chưa đủ sức để răn đe. Điều này cũng giống như việc bãi bỏ Điều 199, Bộ luật hình sự năm 1999 về xử lý hình sự người sử dụng ma túy.

Trước và khi bãi bỏ điều này là hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau, từ thời điểm Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực, những người nghiện hút chẳng dám hút chích công khai giữa đường, nhất là sau khi có “tiền án, tiền sự” về tội danh này. Từ đó mà tình hình mua bán, sử dụng trái phép ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng được kiểm soát, kéo giảm.

Đến khi Quốc Hội bãi bỏ điều 199, xem người nghiện là bệnh nhân từ ngày 1/1/2010, người sử dụng trái phép chất ma túy, con nghiện như được “sổ lồng”. Nhưng, từ 1/7/2025 khi quy định việc người sử dụng ma túy bị xử lý hình sự thì mọi thứ đang có chiều hướng thay đổi tích cực hơn.

Những kẻ đến quán bar và bị phát hiện lần đầu chắc chắn sẽ rất do dự, e ngại để đến lần 2… Thế nên, sẽ như thế nào nếu những quán bar hoạt động “chui” cũng sẽ bị xử lý hình sự về hành vi kinh doanh trái phép? Chắc chắn những quán bar sẽ không còn tồn tại.