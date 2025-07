Bắt đối tượng giả danh bác sĩ tiếp cận trẻ em

Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của du khách

Ngày 18/7, Công an phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995, trú xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An), đối tượng gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch.