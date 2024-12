Bắt đối tượng nhận hối lộ trong đăng kiểm trốn nã ở vùng biên

Đối tượng duy nhất còn lại trong nhóm nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt đã bị bắt giữ khi xuất hiện gần cửa khẩu Hoàng Diệu.

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 2/12, Thượng tá Đào Văn Toản, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên, cho biết sau hành trình ngược xuôi hơn 1.000 km, tổ công tác của đơn vị này đã dẫn giải Phạm Văn Hoàn (SN 1987, trú ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) từ Bình Phước về Phú Yên.

Đây là đối tượng bị truy nã về tội "Nhận hối lộ" trong vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố từ giữa tháng 3/2023 và sau đó lần lượt khởi tố 11 bị can về tội danh “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong lúc đang được tại ngoại để điều tra, bị can Phạm Văn Hoàn đã lẩn trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định truy nã số 336/QĐTN-CSKT ngày 7/3/2024, còn lại 10 bị can bị Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố theo tội danh và điều luật nêu trên.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D - nơi xảy ra vụ án nhận hối lộ gồm 11 đối tượng. Ảnh: Việt Tường.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm từ ngày 28/8 đến 4/9/2024, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 10 bị cáo với tổng hình phạt 79 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, trong đó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt Ngô Thị Thu Hằng lãnh án 17 năm tù; Tổng giám đốc Phan Đình Thám 15 năm tù; Phó tổng giám đốc Phan Trung Hiếu 10 năm tù… Trong cáo trạng số 43/CT-VKSPY-P1 ngày 4/5/2024 của Viện KSND tỉnh Phú Yên xác định bị can Phạm Văn Hoàn, nhân viên tổ dán tem kiểm định Trung tâm đăng kiểm 78-02D, đã nhận hối lộ hơn 1,9 tỷ đồng .

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt Ngô Thị Thu Hằng và Tổng giám đốc Phan Đình Thám là 2 bị cáo chủ chốt tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên. Ảnh: Việt Tường.

Sau 9 tháng lẩn trốn biệt dạng, đến chiều tối 30/11, Phạm Văn Hoàn xuất hiện gần cột mốc 64/12 trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia ở địa phận huyện Bù Đốp (Bình Phước), thì bị tổ tuần tra do Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tưởng, cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện, tiến hành kiểm tra và bắt giữ. Đối chiếu thông tin truy nã và đặc điểm nhận dạng đối tượng, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tiến hành đấu tranh truy xét, kết cục người đàn ông này đã phải khai nhận là Phạm Văn Hoàn đang trong hành trình trốn nã.

Trong sáng 1/12, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã lập thủ tục chuyển giao đối tượng Phạm Văn Hoàn cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tuc điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.