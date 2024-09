Bắt đối tượng quản lý trả lương cho công nhân bằng ma túy

Thay vì trả lương bằng tiền, mỗi ngày Định giao cho Tuấn và Chính sẽ cung cấp hai gói ma túy loại heroin cho công nhân vào sáng và trưa trước khi đi ra công trường.

Đối tượng Bùi Văn Định tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang vừa thưởng nóng cho Công an huyện Lạng Giang (Công an tỉnh Bắc Giang) số tiền 20 triệu đồng do đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý trong đó, có một quản lý công nhân trả lương cho công nhân bằng ma túy.

Trước đó, chiều 16/9, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác của Công an huyện Lạng Giang tiến hành kiểm tra một ngôi nhà có công nhân thuê trọ trên địa bàn xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng là Hà Đức Chính (sinh năm 1998) và Phạm Văn Tuấn (sinh năm 2000) cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 30 gói giấy bạc, một túi ni lông và một hộp nhựa chứa chất bột màu trắng nghi là heroin. Qua giám định toàn bộ số bột màu trắng trên đều là ma túy.

Tiến hành kiểm tra (test) nhanh các công nhân đang trọ tại đây, kết quả Chính, Tuấn và 8 trường hợp khác đều dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận Bùi Văn Định (sinh năm 1975) trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là quản lý tổ cốppha thuê các công nhân để hoàn thiện các công trình tại Khu công nghiệp Tân Hưng trên địa huyện Lạng Giang.

Bùi Văn Định đã tuyển chọn các công nhân từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau vào đội thợ của mình. Tùy theo tay nghề, Định trả lương từ 250.000-350.000 đồng/ngày công.

Tuy nhiên, trong số công nhân của Định quản lý, có người nghiện ma túy. Chính vì vậy, đối với số công nhân này, thay vì trả lương bằng tiền, mỗi ngày Định giao cho Tuấn và Chính sẽ cung cấp hai gói ma túy loại heroin cho công nhân vào sáng và trưa trước khi đi ra công trường. Định quy định một gói ma túy là 100.000 đồng và trừ vào tiền công của các công nhân.

Hiện, Công an huyện Lạng Giang đang tạm giữ ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.