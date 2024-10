Bắt đối tượng thứ 2 trong vụ chém trưởng công an xã trọng thương

Sau 10 ngày, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ được đối tượng Lục Văn Đông (45 tuổi, trú xã Tân Hương, huyện Yên Bình), nghi phạm chém Trưởng Công an xã Tân Hương trọng thương.

Chiều 14/10, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ đối tượng Lục Văn Đông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân.

Đông là đối tượng trực tiếp sử dụng hung khí tấn công Trưởng Công an xã Tân Hương (huyện Yên Bình, Yên Bái).

Trước đó, ngày 5/10, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Lục Văn Hùng (49 tuổi), là anh trai của Đông.

Lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Lục Văn Đông. Ảnh: CACC.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 4/10, Công an xã Tân Hương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại thôn Khe May có đối tượng Lục Văn Đông đang dùng kiếm đe dọa không cho người dân gặt lúa.

Ngay sau đó, tổ công tác gồm ông Lương Văn Chiến, Trưởng Công an xã Tân Hương, cùng 3 thành viên công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe May đã đến giải quyết vụ việc.

Đối tượng Đông bất ngờ từ trên đồi chạy xuống, cầm kiếm dài khoảng 1,5 m chém vào lưng và sau gáy ông Lương Văn Chiến rồi bỏ trốn.

Cơ quan Công an xác định Lục Văn Đông là đối tượng nguy hiểm, sẵn sàng sử dụng hung khí để tấn công chống trả lực lượng chức năng. Đối tượng cũng là người thông thạo địa bàn, quyết tâm lẩn trốn.

Trong 10 ngày qua, lực lượng Công an huyện Yên Bình đã phối hợp với các lực lượng Phòng Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng dân quân, lực lượng bảo đảm ANTT cơ sở rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng trên diện tích rộng hơn 100 ha rừng cây ở nhiều xã và hồ Thác Bà.