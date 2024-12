Bắt đối tượng trốn nã ẩn mình trong tòa nhà cao tầng

Với sự phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) Công an Phú Yên và Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an Đắk Lắk, một đối tượng trốn nã thuộc diện nguy hiểm bị bắt giữ.

Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Trung Kiên (SN 1996, trú ở thôn 8B, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk).

Cách đây hơn 3 năm, Kiên mưu tính kiếm tiền bằng thủ đoạn làm giấy tờ giả, nên đặt hàng mua sắm thiết bị kỹ thuật để cùng Nguyễn Thành Long (SN 2000, trú ở xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) sản xuất bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe, căn cước công dân… giả mạo.

Đỗ Trung Kiên (áo đen) và Nguyễn Thành Long sau khi bị bắt giữ hồi tháng 7/2022.

Từ công tác trinh sát trên không gian mạng, cuối tháng 7/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Ea H'leo đấu tranh, truy bắt Đỗ Trung Kiên và Nguyễn Thành Long.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'leo thu giữ 3 máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhựa dẻo, gần 300 thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe, cùng rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Kiên và Long.

Mặc dù đã bị TAND huyện Ea H'leo tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả, giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức” tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Đỗ Trung Kiên cố tình lẩn trốn khỏi nơi cư trú khi đang được tại ngoại. Do đó, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã Đỗ Trung Kiên trên toàn quốc theo diện nguy hiểm.

Sau nhiều cuộc truy lùng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong sáng 26/12, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an tỉnh Phú Yên và Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an tỉnh Đắk Lắk đã vây bắt Đỗ Trung Kiên khi đối tượng này đang ẩn mình trong một căn hộ tại Tòa nhà APEC ở phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.