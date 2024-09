Bắt giam người đàn ông đánh bé trai 12 tuổi giữa sân chung cư ở Hà Nội

Công an xác định Nguyễn Tiến Đạt đã có hành vi dùng tay túm, ghì, đấm và đá cháu M., gây thương tích. Từ các chứng cứ thu thập được, công an khởi tố bị can, bắt giam Đạt về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 16/9, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1990, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai) về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, vào khoảng 16h ngày 18/8, cháu M. (sinh năm 2012, trú tại phường Mai Động) chơi đá bóng cùng cháu Đ. (sinh năm 2012, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) tại sân chơi của chung cư 87 Lĩnh Nam. Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip. Trong quá trình chơi, 2 cháu xảy ra va chạm và xô xát với nhau. Sau đó, cháu Đ. về nhà gặp bố là Nguyễn Tiến Đạt. Khi thấy mặt cháu Đ. bị bầm tím, Đạt hỏi lý do, và cháu Đ. trả lời rằng bị bạn đánh. Ngay lập tức, Đạt chở cháu Đ. quay lại chung cư 87 Lĩnh Nam để tìm người đã đánh con mình. Khi đến trước tòa nhà N02, Đạt xuống xe, tiến đến chỗ cháu M. đang chơi và dùng tay túm, ghì, đấm, đá cháu M., gây thương tích. Ngày 28/8, Nguyễn Tiến Đạt đã đến Công an quận Hoàng Mai để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập và gây thương tích cho cháu M.

