Bắt giam người phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng để đánh bạc online

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Linh (39 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần, Linh đã tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang web luck8.com với hy vọng có tiền trả nợ.

Nguyễn Thị Linh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Để có vốn đánh bạc, Linh đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để kinh doanh, qua đó vay mượn của bà Nguyễn Thị Yến (cùng ngụ tại địa phương). Bằng thủ đoạn này, bà Linh đã chiếm đoạt của bà Yến số tiền hơn 1 tỷ đồng . Sau nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được, bà Yến đã làm đơn tố giác hành vi của bà Linh đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Xuân Khánh (1983, trú TP Huế) 9 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, do có mối quan hệ bạn bè thân quen với nhau hơn 10 năm và từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, anh Đặng Nguyễn Thanh T. (sinh năm 1991) và vợ chồng Khánh có cho vay mượn tiền với nhau để kinh doanh mộc mỹ nghệ, đáo hạn ngân hàng. Tháng 2/2023, do bị bệnh suy thận, Khánh nghỉ việc tại ngân hàng theo chế độ không lương và điều trị chạy thận tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong giai đoạn Tết Nguyên đán năm 2024, do đang nằm điều trị ở nhà, Khánh sử dụng điện thoại cá nhân lên mạng xã hội Facebook xem tin tức. Lúc này, trên trang Facebook cá nhân của Khánh có chạy quảng cáo của trang mạng đánh bạc trực tuyến “Bet88”.

Do muốn chơi để giải khuây, Khánh tải ứng dụng của trang "Bet88" này về điện thoại cá nhân và tạo tài khoản rồi liên kết với các tài khoản ngân hàng của Khánh để đánh bạc. Bị thua hết tiền, Khánh lừa 7,7 tỷ đồng của người bạn thân từng làm trong lĩnh vực ngân hàng để đánh bạc "giải khuây".

