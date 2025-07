Bắt nghi can cướp giật gần 100 tờ vé số của người đàn ông tàn tật

Lợi dụng người đàn ông bán vé số bị tàn tật, T. giả vờ hỏi mua và cướp giật xấp vé số khoảng 100 tờ rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 22/7, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm việc, lấy lời khai Nguyễn Triều T. (24 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật khoảng 100 tờ vé số của người đàn ông bị tàn tật gây xôn xao dư luận.

Thông tin ban đầu, lúc 20h13 ngày 20/7, ông Quách Văn Ngọc (44 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, bị tàn tật) đi bán vé số ở hẻm 41 đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Camera ghi lại cảnh nghi can giả vờ mua rồi cướp giật xấp vé số của người đàn ông. Ảnh: cắt từ clip.

Lúc này, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe máy đến dừng hỏi mua vé số. Lợi dụng ông Ngọc sơ hở, người này giật xấp vé số rồi tăng ga bỏ chạy. Do bị khuyết tật ở chân, ông Ngọc không thể đuổi theo. Diễn biến vụ việc được camera ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Tổ địa bàn Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú xác định được T. là nghi can có hành vi giật vé số nói trên.

Tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện T. nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của T. có một xấp vé số. Qua làm việc, T. khai nhận mình là người mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi giật khoảng 100 tờ vé số của ông Ngọc.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.