Bắt giam Thu 'vệ sỹ' cùng đồng bọn buôn bán hàng cấm ở Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Kim Thu (Thu "vệ sỹ") về hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm (khí N2O, hay còn gọi là khí cười) và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Điện Biên kiểm tra cơ sở kinh doanh Zone 8 (thường gọi là Pub), có địa chỉ tại số 08 (đường Cao Thắng, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).

Cơ quan chức năng thu giữ 200 bình kim loại chứa khí N2O và dùng để chứa khí N2O cùng với các vỏ bóng cao su dùng để bơm khí N2O vào bán cho người sử dụng.

Thu "vệ sỹ" thời điểm bị bắt.

Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (Thu "vệ sỹ", sinh năm 1984, trú tại số 3 Nguyễn Văn Hồ, phường An Hưng, TP Thanh Hóa) cùng với 6 nguời khác có liên quan về hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.