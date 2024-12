Bắt giữ 2 đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Cả 2 đối tượng đều khai nhận đã thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Kim Quang ở Tiền Giang, do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tiệm vàng.

Tên cướp đột nhập phá tủ kính lấy nhiều dây chuyền vàng

Ngày 14/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng ở phường 10, thành phố Mỹ Tho, gồm: Nguyễn Quốc Thành Nhân (18 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Đặng Phạm Quốc Khánh (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 13/12, trong lúc nhân viên của tiệm vàng Kim Quang (khu phố 1, phường 10, TP. Mỹ Tho) đang ngồi bên trong tiệm vàng thì bất ngờ có một đối tượng nam mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang từ ngoài Quốc lộ 1 đi vào.

Đối tượng này nhanh chóng dùng búa đập vào tủ kính lấy đi khoảng 8 sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng khoảng gần 3 lượng vàng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy ra ngoài đường và leo lên môtô do 1 đối tượng khác điều khiển chờ sẵn để tẩu thoát. Trong lúc tẩu thoát, đối tượng làm rớt lại trên vỉa hè 2 sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng hơn 6 chỉ vàng.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương huy động các lực lượng nghiệp vụ tiến khám nghiệm hiện trường, điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Tiền Giang đã xác định hung thủ của vụ cướp này là Nguyễn Quốc Thành Nhân và Đặng Phạm Quốc Khánh. Đến tối 13/12, cơ quan công an đã bắt được 2 đối tượng này. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an thu giữ 5 sợi dây kim loại, màu vàng.

2 đối tượng đã bán 1 sợi dây chuyền được số tiền hơn 13 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Lực lượng công an còn thu giữ 1 môtô, loại Wave là phương tiện sử dụng đi cướp tài sản; 1 môtô loại Dream là phương tiện sử dụng đi bán vàng cướp được; 2 sợi dây chuyền màu vàng rớt lại tại hiện trường; 1 cây búa tại hiện trường xảy ra vụ việc…

Qua làm việc bước đầu, cả 2 đối tượng đều khai nhận đã thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Kim Quang, do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Hiện công an TP Mỹ Tho đang tạm giữ hình sự Nhân và Khánh để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ đề xuất UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc điều tra, truy bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng này.