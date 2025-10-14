Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công an xã, phường bắt giữ 3 đối tượng có lệnh truy nã về các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn bán hàng cấm.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT bắt giữ Lê Hoàng Huy Hùng (SN 1999, ngụ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng có lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 31/5, Hùng cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua xác minh, Hùng có tiền sự cùng về hành vi này và đã bị Công an phường Tân Phú (quận Cái Răng, nay là phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) xử phạt vi phạm hành chính.

Các đối tượng Hùng, Thư và Trí.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT tiến hành khởi tố bị can đối với Hùng, nhưng đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau 2 tháng ra quyết định truy nã, Cơ quan CSĐT phát hiện nơi đối tượng lẩn trốn nên tiến hành bắt giữ.

Công an xã Cái Ngang cũng phát hiện và bắt giữ Nguyễn Minh Trí (SN 1987, ngụ xã Long Hồ) có quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Qua công tác rà soát, ngày 9/10, Công an xã Cái Ngang phát hiện đối tượng lẩn trốn tại ấp Mỹ Phú nên bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan CSĐT.

Công an phường Phú Tân cũng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ Võ Thị Minh Thư (SN 1991, ngụ xã Lộc Thuận). Theo Cơ quan CSĐT ngày 25/12/2024, Thư có hành vi buôn bán hàng cấm là 15.000 gói thuốc lá nhập lậu và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phú Tân nên phối hợp bắt giữ và di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để xử lý theo pháp luật.