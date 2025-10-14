Khởi tố đối tượng đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ gối giữa đường

Mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Văn Hòa đã dùng thắt lưng đánh tới tấp anh B. và bắt quỳ giữa đường xin lỗi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, thông tin vụ việc được các trang mạng xã hội đăng tải.

Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và mời anh N.K.B. (SN 1977, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và chị N.T N (SN 1986, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), là tài xế và nhân viên xe buýt Thạch Thành và Nguyễn Văn Hòa đến làm việc.

Quá trình làm việc, Công an làm rõ, do có mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh anh B. và bắt quỳ xuống đường xin lỗi. Thấy vậy, chị N. chạy đến can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.