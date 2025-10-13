Diễn biến mới vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm về “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Ngày 13/10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi bà Nguyễn Thị Hiền (xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long), mẹ của Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010), nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong.

Theo thông báo, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 29/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết, nhưng chưa nhận được tài liệu do Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu.

Đến nay, Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu. Căn cứ theo Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 13/10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục xác minh giải quyết.

Như đã đưa, sáng 28/4/2025, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân), Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Nguyễn Ngọc Bảo Trân) dùng súng bắn bị thương Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông nói trên). Sau khi bắn Trung, Phúc đã tự sát. Nguyên do vụ nổ súng được cho liên quan việc vụ tai nạn làm con gái Phúc tử vong chưa được cơ quan chức năng giải quyết thoả đáng.

Sau vụ nổ súng, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao vào cuộc, hủy các quyết định không khởi tố vụ án, quyết định bác khiếu nại của gia đình nạn nhân để điều tra lại vụ tai nạn giao thông làm cháu Trân tử vong. Sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với vụ tai nạn nói trên.

Bà Nguyễn Thị Hiền sau đó có đơn tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông trên; yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Còn về vụ án giết người xảy ra ngày 28/4 (vụ nổ súng), ngày 30/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết (người nổ súng là ông Phúc đã tử vong).