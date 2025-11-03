Vụ người cha tử vong với nhiều vết chém: Gia đình nảy sinh mâu thuẫn

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ án khiến người cha tử vong với nhiều vết chém, còn con trai chết trong tư thế treo cổ, trong gia đình đã nảy sinh mâu thuẫn.

Chiều 2/11, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến hai bố con tử vong tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk.

Nạn nhân là ông Trương Công Giang (50 tuổi), trú thôn Tam Phong, xã Tam Giang và con trai Trương Công Tiến (29 tuổi).

Theo một lãnh đạo UBND xã Tam Giang, gia đình ông Giang thuộc diện hộ nghèo, sống hiền hòa và ít giao tiếp.

Hiện trường vụ án.

Khi sự việc xảy ra, bà con hàng xóm không khỏi bàng hoàng. Bà Dương Thị Len, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, cho hay đã chỉ đạo UBND xã đến nắm tình hình, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng và vận động người dân trong thôn chung tay lo mai táng cho 2 bố con ông Giang. Chính quyền địa phương đang vận động MTTQ và Hội Chữ thập đỏ kêu gọi hỗ trợ thêm để giúp gia đình lo hậu sự.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 18h30 ngày 1/11, người dân phát hiện ông Giang nằm gục trước cửa nhà, bên cạnh có con dao dính máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nhận tin báo, công an có mặt điều tra vụ việc. Đến sáng 2/11, lực lượng chức năng phát hiện anh Tiến tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400 m.

Theo thông tin ban đầu, anh Tiến đi làm thuê ngoài Bắc nhiều năm. Hơn một tháng trước, anh về chịu tang bà ngoại ở cùng thôn. Trong thời gian ở nhà, nội bộ gia đình nảy sinh mâu thuẫn. Chiều hôm xảy ra vụ việc, anh Tiến chở mẹ về nhà người thân bên ngoại rồi quay về nhà. Sau đó, sự việc đau lòng xảy ra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.