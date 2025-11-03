Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nữ giáo viên mầm non giăng bẫy 'chạy việc' cuỗm 1,3 tỷ đồng

  • Thứ hai, 3/11/2025 08:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Bùi Thùy Linh Yến (SN 1986; trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ cũ; nay là thôn Hợp Nhất, xã Hòa Phú, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Yến là giáo viên mầm non. Đối tượng giới thiệu quen biết lãnh đạo có khả năng chạy việc xét tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng, chuyển công tác cho nhiều trường hợp trên địa bàn Hà Nội.

Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã chuyển tiền cho Yến để nhờ chạy việc. Sau khi nhận tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ, Yến không giải quyết được việc và chiếm đoạt số tiền trên.

Giao vien mam non, Giang bay chay viec, Bui Thuy Linh Yen anh 1

Quyết định truy nã Bùi Thùy Linh Yến.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 6/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Yến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thuỳ Linh Yến.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

https://www.anninhthudo.vn/nu-giao-vien-mam-non-giang-bay-chay-viec-cuom-13-ty-dong-post628642.antd

Nguyễn Kiên/An ninh Thủ đô

Giáo viên mầm non Giăng bẫy chạy việc Bùi Thùy Linh Yến Hà Nội Giáo viên mầm non Giăng bẫy chạy việc Bùi Thùy Linh Yến

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý