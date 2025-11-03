Nữ giáo viên mầm non giăng bẫy 'chạy việc' cuỗm 1,3 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Bùi Thùy Linh Yến (SN 1986; trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ cũ; nay là thôn Hợp Nhất, xã Hòa Phú, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Yến là giáo viên mầm non. Đối tượng giới thiệu quen biết lãnh đạo có khả năng chạy việc xét tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng, chuyển công tác cho nhiều trường hợp trên địa bàn Hà Nội.

Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã chuyển tiền cho Yến để nhờ chạy việc. Sau khi nhận tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ, Yến không giải quyết được việc và chiếm đoạt số tiền trên.

Quyết định truy nã Bùi Thùy Linh Yến.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 6/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Yến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thuỳ Linh Yến.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.