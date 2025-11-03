Kịch bản tinh vi của nhóm lừa đảo tiền mã hóa '3COMMAS'

Nhóm đối tượng đã mua và điều hành một hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên "3COMMAS", đồng thời dựng giao diện mô phỏng các sàn quốc tế nhằm đánh lừa người tham gia nộp tiền.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đường dây này được cầm đầu bởi nghi can Ngọ Quang Sơn (43 tuổi, trú phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên), cùng các đồng phạm Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, trú phường Tam Thắng, TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, trú xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng), Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, trú xã Bất Bạt, TP Hà Nội).

Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 10/2024, nhóm của Sơn đã mua và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên "3COMMAS". Nhóm này thiết kế mô phỏng y hệt các sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến nạn nhân tin rằng đang giao dịch trên một nền tảng uy tín.

Điểm nhấn trong kịch bản lừa đảo là việc quảng bá về một con "Bot Trade" thông minh không có thật, hứa hẹn một mức lãi suất "khủng" lên đến 0,7% mỗi ngày cho các gói đầu tư 2.000- 30.000 USD T trở lên.

Hệ thống đầu tư tiền ảo có tên "3COMMAS".

Để mở rộng mạng lưới một cách nhanh chóng, các đối tượng còn áp dụng mô hình đa cấp tinh vi. Nhà đầu tư được dụ dỗ bằng việc hưởng hoa hồng trực tiếp và hoa hồng trên lợi nhuận của người do mình giới thiệu, biến mỗi nạn nhân thành một "mắt xích" lôi kéo người khác.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện hệ thống này hoàn toàn không hề có bất kỳ "Bot Trade" hay hoạt động sinh lời nào. Toàn bộ số tiền USDT mà nhà đầu tư nạp vào ví tổng đều được đối tượng Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian, sau đó chia nhau chiếm đoạt.

Đối tượng Ngọ Quang Sơn được xem là người cầm đầu đường dây lừa đảo này. Ảnh: CACC.

Chỉ tính riêng tại tỉnh Khánh Hòa, cơ quan điều tra đã chứng minh nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 bị hại. Hiện, vụ án được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm thêm các nạn nhân và làm rõ tổng số tiền đã bị chiếm đoạt.