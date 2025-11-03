Bắt 'nữ quái' chuyên tiêu thụ cần sa qua dịch vụ giao hàng công nghệ

Trong thời gian sinh sống và làm việc tại Thái Lan, Phạm Thị Thơm quen biết với một thanh niên, từ đó hình thành đường dây mua bán, tiêu thụ ma túy dạng cần sa tại Hà Nội.

Qua công tác nắm tình hình, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy dạng cần sa trên địa bàn thông qua hình thức "ship" hàng, nên đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ bóc gỡ.

Khoảng 19h30 ngày 9/8/2025, phát hiện nam "shipper" dừng xe trên phố Nguyễn Siêu có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác CAP Hoàn Kiếm đã yêu cầu kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện 3 hộp bìa car-ton, bên trong chứa các gói thảo mộc khô nghi là cần sa. Toàn bộ tang vật, phương tiện và người liên quan được đưa về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Người giao hàng là Đ.Q.P. (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An) khai nhận đơn hàng từ một người phụ nữ, yêu cầu giao đến nhiều địa điểm khác nhau. Bản thân người này không biết gói hàng bên trong là gì.

Đối tượng Phạm Thị Thơm cùng số cần sa bị thu giữ.

Từ lời khai của "shipper", Công an phường Hoàn Kiếm đã xác định được người nhận các gói hàng là T. (SN 1987, trú tại phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) và H. (SN 2001, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đã mua cần sa qua mạng xã hội Telegram. Sau khi thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng và tiền điện tử USDT, người bán gửi hàng bằng dịch vụ giao hàng công nghệ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy THC.

Từ các chứng cứ thu thập được, ngày 10/8/2025, Công an phường Hoàn Kiếm tiến hành xác minh tại địa chỉ ngõ 16 Nguyên Hồng, phường Giảng Võ, nơi “shipper” P. nhận đơn, bắt giữ Phạm Thị Thơm (SN 1987, quê Hưng Yên, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), thu giữ 8 hộp bìa car-ton bên trong chứa thảo mộc khô dạng cần sa, "ngụy trang" bằng các hạt gạo nhiều màu, chuẩn bị mang đi giao cho khách để lấy tiền.

Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và đưa đối tượng cùng phương tiện về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan Công an, Thơm khai từng sống tại Thái Lan, quen biết một nam thanh niên. Sau khi về Việt Nam, Thơm vẫn giữ liên lạc với đối tượng này và bắt đầu nhận, đóng gói, giao cần sa thuê cho nam thanh niên trên từ tháng 6/2025 với tiền công 150.000 đồng/đơn hàng.

Để qua mắt cơ quan chức năng, đối tượng hướng dẫn Thơm ngụy trang ma túy trong các túi gạo dán nhãn thực phẩm, sau đó đặt ship qua các ứng dụng giao hàng công nghệ. Đáng chú ý, bản thân Thơm đã có một tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã thu giữ tổng số 48 gói nylon và 3 hộp nhựa chứa cần sa, 1 cân điện tử. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Thơm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc trên cho thấy các đối tượng phạm tội đã lợi dụng mạng xã hội và dịch vụ giao hàng công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh.

Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nhận vận chuyển, giao hàng cho người lạ khi chưa xác định rõ nội dung, nguồn gốc hàng hóa, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy.