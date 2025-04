Bắt giữ 8 đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường

Sau khi rượt đuổi 2 thanh niên bằng xe máy, nhóm 8 đối tượng trú tại Huế đã dùng vỏ chai bia tấn công khiến một nạn nhân bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 12/4, thông tin từ Công an TP Huế cho biết Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, Huế) bắt giữ nhóm 8 thanh niên liên quan đến vụ cố ý gây thương tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h45 ngày 6/4/2025 tại trước nhà số 4 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, quận Thuận Hóa.

Công an lấy lời khai nhóm 8 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm 8 đối tượng tuổi 16-17, trú tại 2 phường Thuận An và Phú Thuận, TP Huế, đã rượt đuổi 2 nam thanh niên bằng xe máy do nghi ngờ bị ném đá trước đó.

Khi đến địa điểm trên, các đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công vào đầu một nạn nhân, gây thương tích. Nạn nhân hiện được điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận tin báo, Công an phường An Cựu tiến hành điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.