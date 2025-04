Khởi tố 6 đối tượng vây đánh 3 người đàn ông lớn tuổi

Liên quan đến vụ 3 người đàn ông lớn tuổi bị nhóm nhân viên nhà xe vây đánh xảy ra ở Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố 6 đối tượng liên quan.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Viết Lâm (SN 1986, trú tỉnh Đắk Lắk), Vũ Văn Hậu (SN 1993, trú TP Pleiku, Gia Lai) là nhân viên nhà xe Anh Phát (chạy tuyến Gia Lai - Ninh Thuận, Bình Thuận, văn phòng đặt tại phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngoài 2 đối tượng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 4 người khác liên quan, đồng thời, tiếp tục củng cố xử lý các đối tượng khác.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh, khoảng 17h ngày 11/3, xe khách giường nằm của nhà xe Anh Phát do tài xế Lâm điều khiển, chở theo Hậu lưu thông trên đường Lý Nam Đế (TP Pleiku). Tuy nhiên, khi đến đoạn đường gần văn phòng của nhà xe này đã xảy ra va chạm giao thông với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Trong lúc 2 bên đang hòa giải, Lâm đòi dắt xe máy của người phụ nữ lên vỉa hè, thì ông M (70 tuổi, trú phường Trà Bá, TP Pleiku) đi ngang qua chứng kiến vụ việc. Ông M cho rằng Lâm cư xử thô lỗ với người bị nạn, nên yêu cầu giữ nguyên hiện trường, gọi công an thì bất ngờ bị Lâm đánh vào mặt. Lúc này, anh L (48 tuổi, trú phường Ia Kring, TP Pleiku) đi tới can ngăn cũng bị Lâm và Hậu lao vào đánh.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hậu (ngoài cùng bên phải).

Bực tức vì bị đánh, anh L chạy qua nhà anh T (53 tuổi, trú phường Trà Bá, TP Pleiku) lấy 2 con dao, rủ anh T đi tìm Lâm và Hậu để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai đến gần nhà xe Anh Phát, thì bị nhiều nhân viên bên trong lao ra dùng bàn, ghế đánh hội đồng. Chỉ khi anh L không còn khả năng phản kháng, thì nhóm đối tượng mới dừng lại. Nhiều người dân xung quanh hiếu kỳ, tập trung đông gây ách tắc giao thông. Hậu quả, anh L và T phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Liên quan đến vụ án, ngoài Lâm và Hậu, Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can khác, đồng thời tiếp tục củng cố xử lý các đối tượng khác có liên quan và hành vi khác của các đối tượng.