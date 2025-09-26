Bắt giữ đối tượng đánh bạn gái tại quán bi-a ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hào Quang (SN 2001; thường trú tại: phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáng 17/9/2025, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương để đón bạn gái là chị N (SN 2001; nhân viên quán). Do mâu thuẫn ghen tuông, Quang đã chửi và dùng tay chân đánh chị N.

Đối tượng Nguyễn Hào Quang. Ảnh: CAHN.

Sau khi mọi người can ngăn, đối tượng đã chạy vào trong quầy pha chế nước uống của quán lấy một con dao đe dọa chị N. Khi thấy đối tượng cầm dao, thì nhân viên của quán và khách sợ bị đe dọa đến tính mạng nên không ai dám vào can ngăn. Một lúc sau, Quang cầm dao và yêu cầu chị N đi về cùng.

Hành vi của Quang ảnh đã hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn phường Xuân Phương. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Quang về hành vi gây rối trật tự công cộng.