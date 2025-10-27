Bắt giữ kẻ ‘thông chốt’ đâm gãy chân cảnh sát giao thông ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên 21 tuổi có hành vi tăng ga “thông chốt”, đâm gãy xương gót chân một chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác minh, truy bắt và điều tra vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Vũ Thư.

Bị can Trần Trung Hiểu tại cơ quan điều tra sau khi "thông chốt" đâm gãy xương gót chân một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (sinh năm 2004, trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, Hưng Yên) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 25/10, tại đường Hùng Vương thuộc địa phận thôn Trung Hưng, xã Vũ Thư, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Khi thấy lực lượng chức năng, Hiểu không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra mà tăng ga với ý đồ “thông chốt”.

Hiểu đã đâm thẳng vào Đại úy Vũ Trường Giang, cán bộ tổ công tác khiến chiến sĩ này bị gãy xương gót chân trái, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Hiểu sau khi gây án đã phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng truy xét nghi phạm. Sau 3 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ được Trần Trung Hiểu.