Bị khởi tố vì trộm hai trái mít

Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm hai trái mít để bán lấy tiền tiêu xài, hai trái mít có trị giá 387.000 đồng. Lợi bị khởi tố để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27/10, Công an xã Mỹ Đức Tây cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi (SN 1991, ngụ xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Hoàng Lợi cùng tang vật hai trái mít.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/10, một người dân phát hiện Lê Hoàng Lợi điều khiển xe máy chở theo hai trái mít vừa cắt trộm tại vườn của ông Nguyễn V.H. (SN 1964, ngụ xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp). Khi bị phát hiện, Lợi đã xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận, người dân trên đã thời trình báo Công an xã Mỹ Đức Tây.

Sau đó, Lợi bỏ lại xe cùng tang vật tại rồi bỏ trốn.

Khi được Công an xã Mỹ Đức Tây mời làm việc, Lê Hoàng Lợi đã thừa nhận hành vi cắt trộm hai trái mít trên cùng một cây để bán lấy tiền tiêu xài.

Hai trái mít Lợi lấy trộm trị giá 387.000 đồng.

Theo cơ quan công an, Lê Hoàng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.