Bắt giữ nghi phạm sát hại con trai

Cựu thứ trưởng TN&MT cùng đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại 864 tỷ

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến vụ khai thác đất hiếm trái phép tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) do Công ty Thái Dương thực hiện.