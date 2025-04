Bắt giữ người phụ trách nhóm tu bị 'tố' xâm hại tình dục các chú tiểu

Lập 30 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn

0

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.