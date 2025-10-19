Bắt giữ nhóm đối tượng giả danh Công an để cướp tài sản

Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng cùng trú TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng: Phan Tấn Điền (SN 2004), Nguyễn Hữu Khánh (SN 2005), Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 2009), Phạm Minh Nhật (SN 2005), Đoàn Hùng Thiên (SN 2010), Nguyễn Thái An (SN 2007), Nguyễn Trường Sơn (SN 2006) và Phạm Minh Phương (SN 2004), các đối tượng cùng trú TP Cần Thơ, để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Các đối tượng bị tạm giữ.

Trước đó, ngày 14/10, anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 2008, cư trú xã An Châu, tỉnh An Giang) đến cơ quan Công an trình báo, khoảng 23h ngày 12/10, trong lúc đang xem đua xe tại khu vực đường tránh Quốc lộ 91, thuộc địa phận xã Bình Mỹ (tỉnh An Giang), thì Đạt bị một nhóm người đi trên nhiều môtô chặn xe, xưng là Công an, yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ, sau đó lấy xe mang BKS 67AC-021.96 của Đạt chạy về hướng Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Chỉ sau chưa đầy 48 giờ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng đã gây ra vụ cướp xe trên gồm: Phan Tấn Điền; Nguyễn Hữu Khánh; Nguyễn Trần Anh Tuấn; Phạm Minh Nhật; Đoàn Hùng Thiên; Nguyễn Thái An; Nguyễn Trường Sơn và Phạm Minh Phương khi đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Trong lúc đang đi đến Miếu Bà ở Châu Đốc để cúng, khi đến tuyến tránh Quốc lộ 91 thì gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe, nẹt bô khiêu khích, nên cả nhóm quay lại hướng Long Xuyên rượt nhóm đua xe để trả đũa.

Khi đến hết đoạn đường tuyến tránh Quốc lộ 91 hướng về Long Xuyên, nhóm đối tượng đuổi kịp Nguyễn Tấn Đạt đang bỏ chạy (do xe của Đạt tắt máy). Sau đó, cả nhóm dùng những lời lẽ đe dọa, đồng thời chiếm đoạt xe của Đạt chạy về khu dân cư Bình Long. Tại đây, cả nhóm cùng nhau rã những bộ phận trên xe của Đạt, rồi chở phụ tùng về TP Cần Thơ.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.