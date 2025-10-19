Vụ sản xuất hơn 3 triệu bình chữa cháy giả: Khởi tố 5 bị can với 2 tội

Liên quan đến vụ sản xuất hơn 3 triệu bình chữa cháy giả, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và "Nhận hối lộ", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng.

Ngày 14/10/2025, CATP Hà Nội công bố kết quả điều tra ban đầu đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả có nhãn hiệu DRAGON.

Liên minh "ma" kiếm tiền tỷ

Kết quả xác minh bước đầu xác định: Công ty Cổ phẩn sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink, người đại diện pháp luật là Đặng Quốc Hoàng (SN 1974; trú tại Chung cư Thuận Việt, phường Phú Thọ, TP.HCM) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Hoạt động sản xuất hàng giả là bình chữa cháy do Đặng Quốc Hoàng điều hành từ năm 2020 cho đến ngày 1/1/2025, chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú. Người đại diện pháp luật là Phùng Hữu Lợi (SN 1983, trú tại tòa nhà An Phú - LK19A,B - Khu tái định cư Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội) quản lý và điều hành cho đến nay.

Từ thời điểm này, hoạt động sản xuất bình chữa cháy giả do Phùng Hữu Lợi phối hợp với vợ chồng Hoàng thực hiện. Sản phẩm được phân phối ra thị trường qua các đại lý và được tập kết tại 7 kho ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, sau đó được tiêu thụ trên địa bàn cả nước.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định từ năm 2020 đến nay, Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng .

Các đối tượng trong vụ án.

Đối với Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, từ ngày 1/1/2025 đến nay sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng .

Cơ quan chức năng cũng làm rõ đơn vị kiểm nghiệm chất lượng nguyên vật liệu nhập khẩu, bình chữa cháy sau khi sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon là Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam; người đại diên pháp luật là Phạm Thị Hương (SN 1987, trú tại chung cư Nhất Lan, phường Tân Tạo, TP.HCM).

Lỗ hổng trong khâu kiểm định

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và "Nhận hối lộ", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, trong đó có Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vietlink.

Theo CQĐT, doanh nghiệp đã đưa hối lộ và thông đồng với đơn vị kiểm định để đưa sản phẩm giả ra thị trường. Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những đơn vị tiếp nhận và chấp thuận hồ sơ kiểm định cho doanh nghiệp. Hiện, đã xác định nhiều cơ quan, công sở và nhà dân tại Hà Nội và các địa phương khác đang sử dụng loại bình chữa cháy giả nói trên.

Một vấn đề - thực trạng đáng lo ngại đã bộc lộ qua vụ án này, là khâu kiểm nghiệm sản phẩm - chất lượng bình chữa cháy. Theo quy định, nhân viên kiểm định phải trực tiếp lấy mẫu ngẫu nhiên trên các sản phẩm để kiểm tra.

Tuy nhiên, như lời khai của trưởng phòng kiểm định Công ty Phương Nam, việc lấy mẫu đã không tuân thủ quy trình. Đặng Kim Tựu, Trưởng phòng Kiểm định Công ty TNHH Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Phương Nam, thừa nhận: "Có sự chỉ đạo của cấp trên để hỗ trợ Công ty Vietlink trong việc lấy mẫu ngẫu nhiên". Và dù biết sai nhưng vẫn thực hiện, vì "để đảm bảo vị trí công tác hiện tại" và "được hỗ trợ thêm tiền thưởng".

Về phía doanh nghiệp sản xuất, Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Vietlink, khai: "Quan trọng nhất là đi qua thử nghiệm thành công thôi, còn tất cả những cái khác nộp qua một cửa. Theo quy trình duyệt qua một cửa là họ cấp. Và có rất nhiều lỗ hổng".

Tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (xã Tây Phương, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện một trong 7 kho hàng của công ty Vietlink. Riêng tại Hà Nội, doanh nghiệp này có 3 kho hàng lớn, từ đây phân phối sản phẩm đi khắp thành phố.

Ở xưởng sản xuất tại tỉnh Tây Ninh, đây được xác định là công đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất các bình bột chữa cháy giả. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 và từ đó đã sản xuất, đưa ra thị trường hàng triệu sản phẩm giả mạo. Toàn bộ nguyên liệu bột chữa cháy, theo lời khai của các đối tượng, được nhập từ Trung Quốc.

Điều đáng lo ngại là nhiều bình chữa cháy không hề có tác dụng dập lửa, nhưng vẫn mang tem kiểm định đủ điều kiện lưu hành. Kết quả xét nghiệm cho thấy các sản phẩm này hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn chữa cháy. Câu hỏi lớn về quy trình kiểm định và trách nhiệm của cơ quan chức năng đang được CQĐT CATP Hà Nội làm sáng tỏ.