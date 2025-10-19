Xử phạt doanh nghiệp vi phạm xả thải ra môi trường 345 triệu đồng

Kết quả kiểm nghiệm, mẫu nước thải tại miệng đường ống sau hệ thống xử lý nước thải của doanh nghiệp có 3/4 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật và bị xử phạt với số tiền 345 triệu đồng.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH New Increase (VN, có địa chỉ tại xã Bình Phú) về hành vi vi phạm xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40 m3/ngày, lưu lượng nước thải trung bình là 26 m3/ngày.

Đoàn kiểm tra thu mẫu nước thải của công ty ra ngoài môi trường.

Công ty TNHH New Increase (VN) bị xử phạt với số tiền 345 triệu đồng và đã chấp hành đóng phạt, đồng thời cam kết khắc phục vi phạm trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, chiều 22/8, Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH New Increase (VN), lấy mẫu nước thải tại miệng đường ống sau hệ thống xử lý nước thải tập trung để thử nghiệm 4 thông số môi trường theo QCVN 14:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển đổi số (khu vực 1) Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long xác định mẫu nước thải trên có 3/4 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, thông số tổng Coliforms vượt 1.860 lần, thông số BOD5 vượt 4,1 lần và thông số NH4+ (tính theo N) vượt 1,93 lần.