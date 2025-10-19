Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều tra vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 19/10/2025 08:02 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Công an phường Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa (phường Tân Bình, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đoạn qua công viên Bình Giã, phường Tân Bình nên đến kiểm tra và trình báo công an.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Qua kiểm tra ban đầu, người đàn ông đã tử vong, không có giấy tờ tùy thân, nên chưa xác định được danh tính. Nạn nhân được nhận định khoảng ngoài 30 tuổi.

nguoi dan ong, tu vong, tren via he, duong Cong Hoa anh 1

Công an làm việc tại hiện trường.

Công an đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Đến hơn 12h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

https://tienphong.vn/tphcm-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-via-he-duong-cong-hoa-post1788357.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

