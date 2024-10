Bắt giữ nhóm thanh niên thực hiện 13 vụ trộm cùng một loại xe máy

Sáng 8/10, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phá thành công chuyên án, làm rõ nhóm đối tượng thanh thiếu niên liên tiếp gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy tại địa phương.

Nhóm trộm xe máy gồm Châu Viết Nhật Huy, Nguyễn Văn Lợi, Châu Thanh Phước, Nguyễn Thành Đạt, Tôn Thất Thịnh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hoàng Phúc và Châu Viết Phúc, tuổi đều dưới 20, cùng trú tại TP.

Công an lấy lời khai các đối tượng gây liên tiếp 13 vụ trộm xe máy Honda Wave.

Theo điều tra của công an, trong hơn 2 tháng (kể từ ngày 30/7 đến thời điểm bị bắt), nhóm thanh niên kể trên đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp xe máy. Tất cả các xe máy bị trộm cắp đều mang nhãn hiệu Honda Wave.

Nhóm đối tượng khai nhận, lợi dụng thời điểm ban đêm tại những khu vực ít người qua lại và sự sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản, xe máy không khóa cổ, để trên vỉa hè không có người trông coi..., nhóm trộm đã lén dắt xe đến nơi vắng vẻ để phá khóa. Sau đó, nhóm đối tượng đấu nối dây điện để khởi động xe mang về sử dụng, làm phương tiện đi lại.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Châu Viết Nhật Huy, Nguyễn Văn Lợi và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm những đối tượng còn lại.

