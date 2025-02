Bắt giữ thanh niên trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã bắt giữ một nam thanh niên có 6 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 12h30 ngày 31/1/2025, anh L.A.T. (SN 2006, trú tại Sơn Đà, Ba Vì) điều khiển xe máy Honda Wave, BKS: 29AD-061... dựng trước cửa quán bi-a "23 Billiards" (Đan Thê, Sơn Đà, Ba Vì).

Đến khoảng 15h10, một nam thanh niên đeo khẩu trang đi bộ đến trước quán, dùng vam phá khóa xe máy của anh T. Đối tượng đang chuẩn bị nổ máy, thì bị nhân viên của quán bi-a phát hiện nên đã bỏ đi. Vụ việc sau đó được trình báo Công an xã Sơn Đà.

Lâm Anh Tú đã có 6 tiền án.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Đà đã báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện Ba Vì. Dù đang trong thời điểm nghỉ Tết, song nhận định đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nếu không bắt giữ kịp thời có thể tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, Ban Chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an xã Sơn Đà triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Ba Vì phối hợp với người dân phát hiện, bắt giữ đối tượng khi thanh niên này đang đi bộ tại khu vực cánh đồng thôn Đan Thê, Sơn Đà.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Lâm Anh Tú (SN 1988, trú tại số phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Qua xác minh, Công an huyện Ba Vì xác định đây là đối tượng có 6 tiền án về các tội: Cướp, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Ban đầu, Tú quanh co chối tội, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, Tú đã lên mạng xã hội mua một vam phá khóa xe máy để tìm cơ hội trộm cắp. Khoảng 13h ngày 31/1, đối tượng đi lang thang, tìm xe máy sơ hở để trộm cắp.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của đối tượng, ngày 1/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Lâm Anh Tú về hành vi "Trộm cắp tài sản".