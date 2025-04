Bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người vào 'Tam giác Vàng'

Nhóm đối tượng đã lừa đưa nhiều nạn nhân sang Thái Lan làm việc trên máy tính với mức lương 800 USD/tháng nhưng thực tế bán cho các ổ nhóm tội phạm tại các đặc khu "Tam giác Vàng".

Hai đối tượng Bùi Thị Thảo và Lê Văn Hà tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN.

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt đối tượng Bùi Thị Thảo (sinh năm 1994; quê quán xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu; trú tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hà (sinh năm 1999; trú xã Tam Đỉnh, huyện Anh Sơn). Đây là những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài nhưng thực tế là bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại đặc khu Tam giác Vàng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng do Bùi Thị Thảo và Lê Văn Hà cầm đầu có hành vi mua bán người với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Nhóm này đã lừa đưa nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành phố nước ta sang Thái Lan làm việc trên máy tính với mức lương 800 USD /tháng nhưng thực tế các đối tượng lại đưa nạn nhân sang Myanmar, bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam giác Vàng.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ Lê Văn Hà khi đối tượng này vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh. Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ Nguyễn Thị Thảo khi đang lẩn trốn tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, ban đầu còn quanh co, chối tội nhưng với tài liệu chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã phải nhận tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hà và Nguyễn Thị Thảo vì hành vi “Mua bán người” quy định tại khoản 3 Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang đấu tranh mở rộng chuyên án, lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lê Văn Hà và Nguyễn Thị Thảo thực hiện hành vi mua bán người đối với 6 bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thông báo, đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng Bùi Thị Thảo và Lê Văn Hà sớm liên hệ với cơ quan Công an để trình báo, phối hợp xử lý.