Bắt hành khách Ấn Độ 'ôm' hơn 2.500 con rùa tại sân bay Malaysia

Một công dân Ấn Độ bị lực lượng an ninh Malaysia bắt giữ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi đang cố gắng vận chuyển lậu hơn 2.500 con rùa tai đỏ sống.

Giới chức Malaysia cho biết những con rùa tai đỏ có giá trị 82.000 USD. Ảnh: SCMP.

Theo thông tin từ Cơ quan kiểm soát và bảo vệ biên giới Malaysia (AKPS), cuộc kiểm tra an ninh phát hiện hàng nghìn con rùa được nhồi kín trong hành lý ký gửi. Ước tính lô hàng lậu có giá trị lên tới 82.000 USD .

Đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã quy mô lớn hiếm hoi được phát hiện và ngăn chặn trước khi rời khỏi lãnh thổ Malaysia.

Rùa tai đỏ là loài bản địa của Bắc Mỹ, thường được nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, chúng bị xếp vào nhóm sinh vật ngoại lai xâm hại do khả năng sinh sản mạnh, cạnh tranh thức ăn và làm suy giảm hệ sinh thái thủy sinh bản địa. Vì vậy, việc đưa loài này vào Ấn Độ bị nghiêm cấm.

Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) đang ngày càng trở thành điểm trung chuyển trọng yếu trong các đường dây buôn bán động vật quý hiếm xuyên quốc gia. Trong những năm gần đây, KLIA liên tục bị phát hiện là điểm khởi phát của nhiều vụ buôn lậu vượn, chim nhiệt đới, rùa cạn và các loài bò sát.

Theo tổ chức giám sát quốc tế Traffic và Hiệp hội Người tiêu dùng Penang (CAP), Ấn Độ là điểm đến hàng đầu của các loài vật buôn lậu qua Malaysia.

Chỉ trong vòng một năm qua (từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025), ít nhất 11 vụ buôn lậu liên quan đến thú cưng ngoại lai và động vật quý hiếm có nguồn gốc từ KLIA đã bị phát hiện khi đến các thành phố lớn ở Ấn Độ.

Khác với Malaysia, cơ quan chức năng Ấn Độ hiện đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm phân tích hồ sơ hành khách, tăng cường huấn luyện cho lực lượng hải quan, phối hợp với các tổ chức bảo tồn quốc tế như WWF và Traffic. Nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về xác định loài, xử lý chứng cứ và áp dụng pháp lý đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực thực thi.

Trong khi đó, Malaysia đang đối mặt với làn sóng chỉ trích về tình trạng an ninh lỏng lẻo và tham nhũng trong nội bộ sân bay. Ông Shuhaily Mohd Zain - Giám đốc mới của Cơ quan biên giới Malaysia - gần đây đã công khai thừa nhận tình trạng nhân viên tiếp tay cho buôn lậu và cam kết sẽ triển khai đơn vị chống tham nhũng trực tiếp tại KLIA.

Trong một tuyên bố cứng rắn được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ông Shuhaily cảnh báo: "Bất kỳ cá nhân nào tiếp tay cho tội phạm tại cửa khẩu quốc tế sẽ bị xử lý nghiêm minh cả về hành chính lẫn hình sự".

Giới chuyên gia nhận định để đối phó hiệu quả với các đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới, Malaysia cần không chỉ siết chặt an ninh tại các sân bay mà còn phải đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế. Việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, ứng dụng công nghệ và thực thi luật pháp nghiêm minh sẽ là chìa khóa nhằm chặn đứng các hành vi buôn lậu tinh vi đang ngày càng gia tăng.