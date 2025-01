Bắt kẻ gây vụ cướp xe máy táo tợn trên quốc lộ 10

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Phạm Văn Long (SN 2000) và Vương Hoàng Trung (SN 1993), nghi phạm gây ra vụ cướp xe máy táo tợn, xảy ra lúc rạng sáng trên quốc lộ 10.

Các đối tượng và tang vật trong vụ cướp xe máy trên quốc lộ 10.

Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị, lực lượng tổ chức bắt giữ Phạm Văn Long (SN 2000, trú quận Kiến An) và Vương Hoàng Trung (SN 1993, ở huyện An Lão) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản, xảy ra một tuần trước trên quốc lộ 10.

Theo cảnh sát, rạng sáng 10/1, chị Lê T.H (SN 1988, trú TP Thủy Nguyên) điều khiển chiếc SH đen mang BKS 15D1-356.56 di chuyển từ tỉnh Thái Bình về nhà trên quốc lộ 10.

Khi đi tới đoạn đường dốc cầu Tiên Cựu, thuộc địa phận xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), chị H bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển xe máy di chuyển cùng chiều từ phía sau vượt lên chửi bới, dùng chân đạp xe khiến chị H ngã xuống đường.

Khi chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì chị bị các đối tượng liên tiếp đấm, đá, đánh sau đó ngang nhiên cướp xe máy, túi xách rồi lái xe bỏ chạy hướng về tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, rà soát, sàng lọc đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định hai nghi phạm và tổ chức bắt giữ Phạm Văn Long (SN 2000, trú quận Kiến An) và Vương Hoàng Trung (SN 1993, trú huyện An Lão) khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai sau khi cướp chiếc SH và giấy tờ, các đối tượng đem bán cho chủ một cửa hàng tại huyện Kim Thành (Hải Dương) được 63 triệu đồng.

Sau khi bán xe vừa cướp được, Vương Hoàng Trung hưởng 28 triệu đồng, số còn lại Long mua chiếc Airblade với giá 37 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Văn Long có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của Long, cảnh sát phát hiện, thu giữ 3 chiếc xe máy khác.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.