Bắt kẻ giết tài xế taxi, chở xác đi phi tang trong ngày mưa bão

Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Phương để điều tra về hành vi giết tài xế taxi trong ngày mưa bão ở Hà Nội.

Ngày 11/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1983, ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 7/9, anh P.Q.T. (SN 1982, ở huyện Quốc Oai) điều khiển xe taxi đi chở khách. Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh T.

Do ảnh hưởng của bão số 3, đến sáng 8/9, gia đình mới tổ chức tìm kiếm và phát hiện ôtô của anh T. tại địa bàn xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.D.

Công an huyện Phúc Thọ đã triển khai lực lượng xuống hiện trường cùng gia đình anh T. tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện thi thể nạn nhân tại bờ sông Đáy (xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ).

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng pháp y nghi anh T. bị sát hại.

Mặc dù mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 3, nghi phạm gây án liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 5h30 ngày 10/9, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Duy Phương. Lúc này, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Giấu xác, định đốt xe phi tang

Công an xác định vào sáng 7/9, Phương đi bộ đến ngã ba thị trấn Quốc Oai, thì gặp xe taxi của anh T. Phương thuê anh T. chở đến xã Phú Cường, huyện Ba Vì để gặp người thân.

Khi gần đến gần cầu Văn Lang (huyện Ba Vì), Phương ngồi sau lấy sợi dây dù vòng qua cổ anh T. siết mạnh.

Thấy anh T. tử vong, Phương kéo thi thể nạn nhân đặt nằm trên ghế sau rồi lái ôtô của nạn nhân đi lòng vòng, tìm địa điểm vắng để giấu, phi tang xác.

Nguyễn Duy Phương là nghi phạm giết tài xế taxi. Ảnh: CACC.

Khoảng 14h cùng ngày, Phương đi đến khu vực dự án sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận thuộc địa phận xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Thấy khu vực này vắng vẻ, Phương rẽ vào khu đường đất, thì xe bị sa lầy trong bùn, ắc quy xe hết điện.

Phương xuống xe nhờ người dân địa phương tìm hộ xe cứu hộ. Trong lúc chờ xe, đối tượng lục lọi trên thi thể nạn nhân và lấy được khoảng 3 triệu đồng.

Sau đó, Phương kéo thi thể nạn nhân xuống mép nước sông Đáy, lấy cành lá khô che đậy nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 30 phút sau, Phương nhờ được người kéo ôtô ra khỏi bãi lầy và giúp nổ máy. Đối tượng lái xe đi lòng vòng để tìm chỗ giấu ôtô nhưng khi đến đường liên xã Phụng Thượng - Long Xuyên, ôtô bị sạt bánh xuống mép ruộng.

Do đang mưa bão lớn, không tìm được xe cứu hộ, đối tượng khóa xe lại rồi đi tìm nhà nghỉ gần đó để ngủ.

Khoảng 10h ngày 8/9, Phương thuê người kéo ôtô lên rồi lái đến thôn 14 xã Sen Phương, đỗ cạnh trụ sở cũ của UBND xã Phương Độ. Phương bỏ lại ôtô và đi về nhà.

Ăn cơm xong, Phương mua 5 lít xăng và quay lại nơi để ôtô để đốt xe phi tang. Tuy nhiên, khi gần đến nơi, Phương thấy nhiều người dân và lực lượng công an đứng xung quanh chiếc xe nên bỏ đi.

Tiếp đó, Phương bắt xe khách đi Cao Bằng. Khi đến Cao Bằng, Phương lại bắt xe đi ngược về Hà Nội rồi quay trở lại huyện Thạch Thất. Rạng sáng 10/9, Phương bị lực lượng công an bắt giữ.