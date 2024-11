Bắt khẩn cấp đối tượng cướp 22 iPhone ở TP Lào Cai

Vàng Ngọc Như (31 tuổi, trú phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị bắt vì cướp 22 chiếc điện thoại iPhone và tài sản khác với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 30/11 xác nhận, khoảng 20h15 ngày 28/11, Công an TP Lào Cai nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại FPT Shop, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

Lực lượng chức năng thu giữ 22 chiếc điện thoại iPhone. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo tin báo trên, một đối tượng nam giới dùng dao uy hiếp nhân viên bán hàng và cướp 22 điện thoại nhãn hiệu Apple (còn nguyên hộp) và tài sản khác với tổng giá trị khoảng hơn 800 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an TP Lào Cai phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xuống hiện trường khoanh vùng, điều tra, xác minh.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng có nhiều đặc điểm nghi vấn là Vàng Ngọc Như. Đối tượng đã đi xe khách từ Lào Cai về Hà Nội trong đêm 28/11.

Ngay khi xác định được đối tượng nghi vấn, tổ công tác đã xuất phát theo dấu vết đối tượng, đồng thời thông tin, phối hợp cùng Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến khoảng 9h30 ngày 29/11, khi Vàng Ngọc Như mang số điện thoại cướp được đi bán thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Lực lược chức năng thu giữ 22 chiếc điện thoại iPhone còn nguyên hộp, hơn 16 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vàng Ngọc Như khai nhận, do cần tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản tại cửa hàng trên. Khoảng 20h10 ngày 28/11, Như mặc áo mưa, đeo khẩu trang và đi vào cửa hàng giả mua đèn sưởi rồi dùng dao uy hiếp nhân viên để thực hiện hành vi cướp 22 chiếc điện thoại iPhone và toàn bộ số tiền trong quầy thu ngân. Ngay sau khi cướp được số tài sản trên, Như bắt xe khách về Hà Nội với mục đích bán số điện thoại cướp được để lấy tiền tiêu.

Công an TP Lào Cai đã ra lệnh bắt và giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục đấu tranh làm rõ theo quy định của pháp luật.